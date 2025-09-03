お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が8月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)にゲスト出演。芸人としての“幸せ”を語った。チョコレートプラネット・長田庄平○「夢を追いかけてた幸せ」は「もうない」“幸せ”について問われ、「すぐそこにある。そう思ってるときが幸せなの。今を幸せに思うことが一番幸せなの」と主張した長田。一方で、