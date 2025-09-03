巨人・岡本和真内野手（２９）は３日のヤクルト戦（京セラ）で「４番・三塁」で先発出場。８月２９日の阪神戦（甲子園）以来、４試合ぶりに４番に復帰した。これまで４番に就任していた岸田行倫捕手（２８）は５番に入った。岡本はここまで打率は３割４厘でチームトップ。１７１打数５２安打３１打点、１１本塁打をマークしている。先月１６日の阪神戦（東京ドーム）から一軍復帰を果たし、主砲としてチームの精神的支柱を担