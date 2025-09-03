SATOHが本日9月3日、デジタルEP『WORLD END LOVESONG』を配信リリースした。これにともなって、10月より開催されるツアー＜WORLD END LOVESONG TOUR＞の詳細も発表となった。EP『WORLD END LOVESONG』には新曲「Supersonic」を含む全5曲を収録。SATOHらしい爆発的なエネルギー、実験的でありながら普遍性を備えた楽曲が詰め込まれた。また、「Supersonic」ミュージックビデオが9月4日21:00にYouTubeプレミア公開されることが決定し