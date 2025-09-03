ドラえもんの誕生日である9月3日を記念し、『ドラえもん 誕生日スペシャル』「天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜」（テレビ朝日系）が、9月6日18時56分から放送されることが決定した。【写真】「ドラえもんDAY」タイムスケジュール＆豪華プレゼント画像本作では、人気声優・津田健次郎がひみつ道具“映画缶”のナレーション役で特別出演を果たすほか、ドラえもん大好きコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）がそれぞれ