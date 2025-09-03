“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が、3日までにインスタグラムを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）菊池は「オフの日」とつづり、白のTシャツ姿でこちらを見つめる近影を披露。自然に囲まれながらカメラを見つめ、オトナっぽい表情を見せた。ファンからは「モデルさん！」「素敵すぎ」「スーパー