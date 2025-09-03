ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マダム・ウェブ』に出演する人気女優シドニー・スウィーニー（27）が、ジャスティン・ビーバーを見出したことで知られるスクーター・ブラウン（44）と「カジュアルな」交際をしているようだ。【写真】5800ドル（約87万円）の下着ルックでショーを訪れたシドニー・スウィーニーPeopleによると、シドニーとスクーターは共に、6月にヴェネチアで行われたAmazon創業者ジェフ・ベゾスとローレ