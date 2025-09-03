◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム）巨人の泉口友汰内野手が１４試合連続安打となる適時三塁打で２点を先制した。初回無死一、二塁。ヤクルト・ランバートが投じた２球目の内角カットボールを捉えて右中間へ運んだ。前日２日の８回に続いて２打席連続のスリーベース。打率を２割９分８厘に上げ、小園（広島）を抜いて“暫定首位打者”に浮上した。泉口は「（若林）楽人さんが粘って四球で繋いでく