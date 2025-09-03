福岡市・天神に3日、新たなオフィスビルが誕生しました。天神ビッグバンの新たなオフィスビル「天神住友生命FJビジネスセンター」です。地下2階、地上24階建ての、天神エリアで最も高いおよそ113メートルのビルです。 このビルの最大の特徴は、再起動を意味する「Reboot（リブート）！」と名付けられた共用スペースです。入居者の「生産性向上」を目的としています。 ■照屋芳樹記者「ゴルフの練習