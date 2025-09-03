沖縄の東にある熱帯低気圧は、4日(木)3時までに台風に発達するでしょう。4日(木)〜5日(金)にかけて、本州の南岸に接近または上陸し、北陸地方には5日(金)に最も近づくでしょう。4日(木)〜5日(金)は警報級の大雨となるおそれがあります。最新の情報に注意して下さい。熱帯低気圧4日(木)までに台風へ熱帯低気圧は3日(水)15時現在、南大東島の南南東を北北西に進んでいます。このあと、4日(木)3時には奄美大島の東で台風に発達する