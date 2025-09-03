タレントの若槻千夏さんと庄司智春さんが、たんぱく質の大切さを改めて学びました。朝ごはんにたんぱく質を摂取することの重要性を広める「朝たんぱく協会」の発表会が行われ、若槻千夏さん（41）と庄司智春さん（49）が出席しました。若槻千夏さん：午前中あいさつの声小さい人って（朝ご飯）食べてないですもんね。朝食はしっかり食べるという2人。庄司さんは最近、悩みがあるようで、「頭皮が薄毛傾向になっている」と発言する