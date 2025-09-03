13日に国立競技場で開幕する陸上世界選手権に出場する男子200メートルの飯塚翔太（34）、400メートルの佐藤風雅（29）、やり投げのディーン元気（33）のミズノ勢3選手が3日、オンラインで会見を行った。400メートルと男子1600メートルリレー代表の佐藤は日本選手権400メートル決勝の失格が取り消され、優勝に訂正。世界ランキングで3大会連続の代表に滑り込んだ。「ひと安心という気持ち。さまざまな経緯があったが、今は競技