ビビる大木×宮本慎也今シーズン２位につけていながらも、リーグ優勝はすでに厳しいジャイアンツの現状について宮本慎也が分析。また、若手選手たちがチャンスをつかむために必要なことを自身の現役時代を振り返りつつ、語ってもらった。【今年の巨人について】ビビる大木（以下、大木）巨人は今年、ケガ人も多くて苦しみながらも、Aクラスを維持しているという状態なんですが、宮本さんから見て今年の巨人はどんな感じですか？