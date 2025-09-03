金の販売価格が初めて1万8000円を突破。3日連続で最高値を更新です。「イット！」が取材したのは、東京・新宿にある買い取り専門店「おたからや新宿本店」です。母親の遺品整理のため、買い取り依頼に訪れた女性が持ち込んだのは、光り輝く6点の指輪。買い取り依頼の女性：母が1月に亡くなったので、そのあとにもらった。店長：今日も金製品あればかなりいい金額つくと思うんですけど、今、金の値1グラムいくらか知ってますか？買