3日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが夜間取引で上昇し、一時1.640％を付けた。リーマン・ショック前の2008年7月以来、約17年ぶりの高水準となった。自民党幹部が2日に退任意向を表明。政治情勢の不透明感の高まりから国債が売られ、金利が上がった。市場では石破茂首相が退陣すれば、財政拡張的な政策を行う政権が誕生し、財政が悪化するとの懸念が広まっている。日銀が早期