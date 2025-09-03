旧統一教会の被害者救済が課題となる中、財産監視の強化対象となる「指定宗教法人」について、文化庁は3日、清算手続きを適切に行うための指針案を策定しました。旧統一教会は、高額献金や霊感商法などの問題を受け去年3月、文科省から「指定宗教法人」に指定されました。文化庁はきょう、旧統一教会の被害者救済を念頭とし、財産監視の強化対象となる「指定宗教法人」における適切な清算手続きを行うための指針案を策定しました。