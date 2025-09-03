中国では日本との戦争に勝利した80周年の記念として大規模な軍事パレードが行われました。中国、ロシア、北朝鮮のトップ3人が初めて一堂に会しました。そして、その親密ぶりをアピールです。世界に見せつけるかのように肩を並べて歩く3人。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領、そして北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記です。歩いているさなか、こんな会話が聞こえてきました。習近平国家主席：私もうれしいです