「ドラえもんたのしいポスターコレクション」がドラえもんの誕生日である9月3日（水）に小学館より発売される。 【画像】「ドラえもんたのしいポスターコレクション」全3種をみる ドラえもんの誕生日のお祝いムードをさらに盛り上げるスペシャル仕様のポスター第一弾（全3種）が完成。ポスターはＢ3サイズ。藤子・F・不二雄による国民的漫画『ドラえもん』の世界を、ホログラム用紙やホログラ