俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、大麻を含む植物片を所持したなどとして3日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。同日夜、清水容疑者は取り調べを受けていた警視庁本部から東京湾岸署に白いワゴン車で移送された。午後6時24分、7人の警察官が警備する中、湾岸署に白のワゴン車が入った。清水容疑者は後部座席の中央でかがんでいたとみられ、姿は確認できなかった。同署には20人ほどの報道陣が集ま