※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。 《純文学あるある》かもしれないけれど、幼い頃から納得できないことがあると、スルーできず、“割れ”てしまう本作の主人公・アンノに対する読者の反応は見事に割れている。魅力的ですごく惹かれる、という反応と、惹きつけられるけど、まったくわからない、という反応と。「わからんかーと思って（笑）。でもそれは全然嫌ではなく、むしろその両極感を面白いと