東野圭吾「ガリレオ」シリーズの新作短篇『日常る（つづける）』が、9月4日発売の「週刊文春」9月11日号（文藝春秋）に掲載される。 【写真】東野圭吾「ガリレオ」シリーズ・新作短篇『日常る』 2024年秋に文春文庫『透明な螺旋』発売記念キャンペーンとして実施された「ガリレオ」シリーズ新作タイトル公募キャンペーン「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」。応募総人数1万人超、応募タイトル