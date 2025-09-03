大雨による被害を減らす役割を担う施設の1つがダムです。由利本荘市で工事が進む鳥海ダムの建設現場が、3日報道機関に公開されました。鳥海ダムについて知ることができる体験型の施設もオープンしています。去年8月から本格的な工事が進められている由利本荘市の鳥海ダム。3日は報道機関向けに、建設現場が公開されました。鳥海ダム工事事務所佐藤秀樹副所長「子吉川沿線の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、由利本