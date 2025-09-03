「TOMORROW X TOGETHER」HUENINGKAI（ヒュニンカイ）が表紙を飾る雑誌『MAPS JAPAN No.6 -FALL ISSUE-』（ネバーマインド）が9月30日に発売される。 【写真】『MAPS JAPAN No.6 -FALL ISSUE-』表紙を見る MAPS初登場となるHUENINGKAIは、MAPS読者に向けたメッセージをMAPS公式InstagramとXを通じて公開。「こんにちは MAPS、そして読者の皆さん！TOMORROW X TOGETHERのHUENINGKAIです。今回、MAPS JAPANの表紙を