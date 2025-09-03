2日からの記録的な大雨で県内では10の河川が氾濫し、各地で浸水被害が出ています。一部地域に出されていた緊急安全確保の情報は3日朝、すべて解除されましたが、引き続き土砂災害などに注意が必要です。2日の夜遅くから未明にかけても活発な雨雲が流れ込んだ県内。発生の可能性が指摘された線状降水帯は確認されませんでしたが、雨脚が強まった秋田市では冠水した道路もありました。進藤記者「能代市中心部です、本来この下は川が