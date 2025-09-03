『ママ友は「自然」の人』（山田ノジル：原作、すじえ：作画/竹書房）第12回【全12回】【漫画】『ママ友は「自然」の人』を第1回から読む子どもの教育費を貯めるため、節約目的で義実家と同居を始めた歩美は、ワンオペ育児や家事、義実家の仕事の手伝いなどで心身が疲弊し、孤独を感じていた。“愚痴が言えるママ友が欲しい”と思い、偶然見つけた育児サークルに参加してみることにした歩美。「自然」を愛するママたちが集まるサ