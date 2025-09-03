『名探偵コナン』（小学館）よりバッグブランド「OUTDOOR PRODUCTS」から新作バッグ5種が発売された。 【写真】『名探偵コナン』デイパックを見る 本商品は江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、降谷零、ジンの各キャラクターをモチーフとしたデザインとなっており、作中の印象的な“名シーンを細部にまで落とし込んだアイテム。 バッグのフロントには鍵穴アイコンと、それぞれのキャラクター名を刺繍