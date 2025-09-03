10月から1054円に引き上げられることが決まった石川県内の最低賃金。労働や経済界の関係者が集まる会合が開かれ、賃上げに対応するために県が打ち出した、支援策が説明されました。県内の最低賃金をめぐっては、過去最高の上げ幅となる70円引き上げられ、10月以降、時給1054円となることが決まっています。こうした中、国や県のほか県内企業の関係団体からつくる「いしかわ政労使会議」が3日、県庁で開かれました。70円以上の賃上