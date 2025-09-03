上品な甘さが特徴の高級メロン、「石川アールスメロン」の秋シーズンの出荷が3日から金沢で始まりました。みずみずしい果肉となめらかな口当たりが特徴の石川アールスメロン。JA金沢市砂丘地集出荷場には3日朝、およそ1500玉のアールスメロンが運び込まれ、大きさや網目の状態などを確認し等級ごとに選別されていきました。夏場から続く猛暑の影響で生育が進み2024年より3日早い初出荷となりましたが、例年通り品質の高いメロンに