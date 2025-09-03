能登半島地震のときには、施設の管理者が避難所に到着できず鍵を開けることができないケースがありました。石川県輪島市では、自動で解錠するキーボックスが指定避難所に設置され、3日住民たちが使い方を学びました。地震などの災害時に必要とされる避難所ですが、能登半島地震では施設の管理者が到着できず避難所の鍵を開けるのに時間がかかった事例が相次ぎました。住民は「市役所だったんですけど、開かなかったんです。中には