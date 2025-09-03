窃盗未遂の疑いで逮捕されている金沢市の54歳の男が、富山県南砺市の高校の部室に侵入し女性用ユニフォーム23着を盗んだとして、再逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、金沢市内に住む自称・電気工事業の男(54)です。男は、7月、富山県南砺市の高校にある運動部の部室に侵入し女性用のユニフォーム23着、あわせておよそ2万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男は、部室棟に無断で