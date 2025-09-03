タレントの中川翔子さんは9月3日、自身のInstagramを更新。最新の大きなおなかを公開しました。【写真】双子妊娠中の大きなおなか「後ちょっと頑張れー！！」「双子お腹観察日記」と題し、写真6枚と画像1枚を載せている中川さん。1〜3枚目の写真では自身の大きなおなかを強調させるような姿を披露しています。「もうスーパーいくのも控えてな絶対安静だから安静にアニメみてますまんまるお腹、双子がんばれ〜お風呂が重労働