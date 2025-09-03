中山はプロ5年目の今季、成長が認められている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext高卒5年目シーズンを迎えた巨人・中山礼都が躍動した姿を示している。9月2日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）に「6番・右翼」で先発出場。【動画】見よ、この圧巻パワー！中山礼都の6号ソロシーン1点を追う4回二死。先発右腕、奥川恭伸の高め直球を思い切って振り抜くと打球は高々とあがり、あわや試合が行われた京セラドーム大阪の5階席に飛び込む