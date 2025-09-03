3日、シンガポールで記者会見する藤井聡太王座（共同）【シンガポール共同】将棋の王座戦5番勝負が4日に開幕するのを前に、藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝らが3日、開催地シンガポールで記者会見した。3連覇が懸かる藤井王座は「白熱した戦いができるよう力を尽くしたい」と抱負を語った。日本将棋連盟によると、シンガポールでのタイトル戦は1993年以来約32年ぶり。今年がシンガポールの