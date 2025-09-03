送検のため宇都宮南署を出る古口大輔被告＝8月栃木県立高校の教諭が盗撮した疑いで逮捕された事件で、県警が教諭宅や実家などから、100点超の記録媒体を押収したことが3日、捜査関係者への取材で分かった。多数のカメラを隠し、記録媒体を取り換えながら盗撮していたとみられる。教員による盗撮が相次いでおり、識者は「学校で盗撮は起きないという先入観が温床をつくった」と指摘する。捜査関係者によると、古口大輔容疑者（3