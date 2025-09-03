厚生労働省は3日、新型コロナウイルス感染から1年以上たっても疲労感・倦怠感などの後遺症が続く人のうち、何らかの「支援」を利用した人は1割にとどまったとの調査結果を、同省の感染症部会に報告した。厚労省研究班は2024年11月〜25年1月、それ以前の調査に協力した札幌市と大阪府八尾市の住民にアンケートを送付し追跡調査。計約1万3千人から回答を得た。その結果、後遺症が1年以上続いており支援を使ったと答えた人は、