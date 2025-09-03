富士通、1FINITY、米Arrcusは9月3日、AIを支える次世代インフラ事業を強化し日本およびグローバル市場へ革新的なネットワークソリューションを提供するため、戦略的パートナーシップに関する契約を締結したことを発表した。○パートナーシップの背景AIの社会実装とサービスの高度化に伴って、AIに関連するデータトラヒックが飛躍的に増加している。その中で、求められるインフラストラクチャの傾向としてデータセンター、クラウド