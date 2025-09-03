2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として「大阪・関西万博 写真集」（ぴあ）が、9月11日（木）から、全国の書店および万博会場内のオフィシャルストアで発売される。【写真】万博会場を徹底取材した「大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編」も販売中■184日間を振り返る今回登場する「大阪・関西万博 写真集」は、10月13日（月）に閉幕を迎える「大阪・関西万博」の会場のあらゆる場所を、参加者の生き生きとした様子とともに写