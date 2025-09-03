牛丼チェーン店「すき家」は2025年9月4日9時から、「牛丼」並盛の価格を480円から450円に改定します。品質を落とさず値下げを実現原材料費やエネルギーコストなどの上昇から、物価高騰が止まらない今の日本。国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選した国産ブランド米を100%使用したすき家こだわりの牛丼を、味わいや品質はそのままに、さらにお得に味わうことができます。価格の変更は以下の通り。・ミニ430円→390円（−40円