2025年9月3日現在、カルディコーヒーファームのエコバッグに新色が登場しています。これはオトナ可愛い... 持ちやすさと機能性に優れたカルディオリジナルの軽くて丈夫なエコバッグ。 新色は、「プラム」と「フレンチブルー」。秋らしい深めのプラムカラーと、目を引くさわやかなブルーの2色です。 コンパクトに折りたたむこともでき、ポケットに収納できるので毎日の買い物のお供にぴったり。手洗いができるので汚れても安心です