そばチェーン店「ゆで太郎」は、2025年9月1日から30日までの期間、一部メニューが100円引きになる「かつ祭」を開催しています。テイクアウトもお得キャンペーンの対象商品は、「ミニかつ丼セット」（920円）、「ミニカツカレーセット」（920円）、「満腹かつ丼セット」（1140円）、「満腹カツカレーセット」（1140円）の4種。そばの温冷どちらかに、とんかつメニューがついたボリューム満点のセットメニューが、期間中は100円引き