日銀が３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円７３～７５銭と前営業日に比べ０９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円０５～０９銭と同０５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３５～３６ドルと同０．００１０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS