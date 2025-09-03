この記事をまとめると ■三菱のランサーエボリューションは10世代に渡って展開された ■筆者的ベストデザインはランサーエボリューション?だ ■ベース車のギャランフォルティスのデザインのよさが際立っている 10世代中のベストデザインが決定！ 長寿モデルをはじめ、何代かに渡って販売されるモデルはそれぞれの時代を反映させたコンセプトが盛り込まれており、もちろんそれはスタイリングにもいえること。そこで、そんな各歴代