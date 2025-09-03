カシオ計算機は9月3日、アナログ電波ソーラーウオッチ「OCEANUS（オシアナス）」のアンバサダーにアーティストの奥田民生氏を起用すると発表し、同氏が「OCW-S7000D」を着用するキービジュアルを公開した。公開されたキービジュアル○過去にはコラボモデルも発売奥田氏は1987年にロックバンド「ユニコーン」でデビューし、1994年からソロ活動を本格化。「愛のために」「さすらい」などのヒット曲で知られ、プロデューサーやコラボ