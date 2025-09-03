Image: Shutterstock こうやってわかりやすいランキングを見るとちょっと危機を感じますね。AIが労働市場で急速に拡大するとともに、雇用危機への不安が高まっています。すでに仕事をしている人も、新たに職探しをしている人たちにとっても、自分のキャリアが淘汰されてしまうのではないかと悩むこともあるのでは？ AIの急速な進展はすでにデータによって裏付けられていて、その結果、世界中