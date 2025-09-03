ちょっと変わった店名に、スタイリッシュなコンクリート調の店構え。森ノ宮の住宅街にひっそりと現れる「パティスリー キュージューキューパー」は、一度見たら忘れられない存在感です。 気になって取材してみると、そこにはリーガロイヤルホテル出身のシェフがひとりで切り盛りする、想像以上に本格的で個性的なパティスリーでした。ショーケースをのぞく瞬間のワ