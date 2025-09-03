提供：ウェザーニューズ 3日(水)は各地で不安定な天気となりました。4日(木)は台風の影響で岡山・香川の各地で大雨に警戒が必要です。 現在、日本の南側に熱帯低気圧があり、日付が変わるまでに台風となる見込みです。この台風は岡山・香川には4日から5日(金)にかけて接近する恐れがあり、早いところでは4日の朝から雨が降る見通しです。 特に香川県は大雨に警戒が必要で、局地的に雷を伴った激しい雨の