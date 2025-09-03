Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や映画『エノーラ・ホームズの事件簿』などで知られるミリー・ボビー・ブラウンが、夫ジェイク・ボン・ジョヴィと一緒に養子に迎えた娘をインスタグラムにて初めて披露した。【写真】子どもを運ぶジェイク現地時間9月1日にインスタグラムを更新したミリーは、哺乳瓶とキラキラ、ひよこの絵文字をキャプションに添えて、ベビーシートに乗せらせたまま夫ジェイクに運ばれる