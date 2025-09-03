アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『マッハブレイカーズ』が9月4日に配信されることが決定した。【写真】超人たちがハチャメチャ競技でバトル『マッハブレイカーズ』スクリーンショット『マッハブレイカーズ』は、前作『ニューマンアスレチックス』から続く超人ス