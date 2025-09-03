来年のセンバツ甲子園につながる第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選の組み合わせ抽選会が３日、江別市の酪農学園大とわの森三愛で行われた。今夏の甲子園に出場した北海は、１９日の初戦で札幌旭丘と対戦する。北海は、春季大会の地区初戦から道内公式戦１３連勝中。秋の全道を制すと、２年ぶりに同一年の春夏秋道大会（夏は南北海道大会）完全制覇となる。夏の甲子園に出場した主力メンバーが半数以上残り、優勝候補に