子役の永尾柚乃（8）が3日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）に登場し、“35億年前に生まれた不思議な生き物”ミャクミャクと交流した。【写真多数】永尾柚乃、ミャクミャク、室伏長官がエクササイズする様子スポーツ庁が、万博内で同日よりイベント『Sports Future Lab〜スポーツがつくる未来』を開催。EXPOメッセ「WASSE」に22団体・企業が参加し、スポーツに関わる好事例や先端の技術を活用した新しい「する」「みる」「ささえ