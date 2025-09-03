元ロッテ・岡田幸文インタビュー（中編）育成選手からはい上がり、鮮烈な守備と快足でファンの心をつかんだ岡田幸文。プロ２年目の日本シリーズで決勝打を放ち、「史上最大の下剋上」の立役者となった。翌年には全試合出場とゴールデングラブ賞を手にするまでの歩みには、苦労人ならではの強い信念があった。2010年、中日との日本シリーズ第７戦で決勝の三塁打を放った岡田幸文氏photo by Sankei Visual【ロッテの育成選手初の